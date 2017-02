Principele de Monaco va vizita Rep. Moldova. Oameni de afaceri din Principat, interesați să investească la Chișinău

17:37

Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut joi o întrevedere cu vicepreședintele Consiliului de Administrație „Gazprom”, Valeri Golubev, prilej cu care cei doi au vorbit despre restructurarea datoriilor acumulate anterior de Republica Moldova, inclusiv și mai ales de regiunea transnistreană. Filip a precizat că Republica Moldova a reuşit să achite în 2016 toate cheltuielile curente la consumul [&hellip The post Republica Moldova cere Gazprom restructurarea datoriilor acumulate anterior. Gazprom: Numai dacă se achită 100% cheltuielile curente appeared first on InfoPrut.