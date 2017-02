Al doilea Pământ, o planetă locuibilă care poate suporta viața, uimește astronomii

11:27

Cu mult inainte ca Donald Trump sa depuna juramantul de presedinte al SUA, despre Michael Flynn, consilier pentru securitatea naţională al Casei Albe, s-a spus ca a avut contacte nepotrivite cu Rusia, scrie incomemagazine.ro. Dezmintite initial, aceste acuzatii s-au dovedit insa adevarate. Acum, Flynn a demisionat. Iar in scrisoarea scrisa in acest an, el recunoste […]