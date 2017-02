Demisie la Casa Albă! Consilierul pentru securitatea națională a plecat din funcţie

06:42

Prim-ministrul Pavel Filip va întreprinde, astăzi, o vizită oficială la Kiev, Ucraina, la invitaţia omologului său ucrainean. Şeful Executivului de la Chişinău se va întâlni cu Prim-ministrul Ucrainei Volodimir Groisman şi cu Preşedintele ucrainean Petro Poroșenko pentru a discuta despre evoluţia relațiilor moldo-ucrainene şi posibilităţile de dinamizare a parteneriatului bilateral. Totodată, vor fi abordate mai multe subiecte actuale pentru ambele state, printre care: protejarea ecosistemului râului Nistru, intensificarea relaţiilor comercial-economice, dar şi abordarea comună în procesul de negociere a conflictului transnistrean. The post Premierul Pavel Filip pleacă în vizită la Kiev, Ucraina appeared first on Moldova 24.