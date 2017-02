Japonia a protestat față de Rusia pentru acordarea de nume unor insule din Kurile

12:37

Consilierul național de securitate al președintelui american, Michael Flynn, nu a fost un rusofil, pentru a înțelege acest lucru, este suficient să citim cartea sa, publicata în iulie 2016: „The Field of Fight. How to Win the Global War against Radical Islam and its Allies”, scrie Konstantin Kosaciov, președintele Comitetului Consiliului Federației pentru Afaceri Internaționale, pe pagina sa de Facebook.