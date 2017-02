Germania vrea să-şi unească aviaţia militară cu Franţa şi Olanda şi să trimită trupe în România

09:57

O femeie în vârstă de 74 de ani a fost transportată de urgență de la Bălți la Chișinău de un echipaj SMURD, după ce a suferit un traumatism la coloana vertebrală.