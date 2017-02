Manager de la ASITO, condamnat la 12 ani închisoare şi obligat să restituie peste 3 milioane lei

12:47

Insulele Feroe, un arhipelag autonom în cadrul Danemarcei, ar putea în curând să devină un stat independent. Pe data de 28 aprilie 2018 va fi organizat un referendum pentru o nouă Constituție care să le dea dreptul la autodeterminare, transmite Agerpres. „Constituția (Insulelor Feroe) ne va defini identitatea ca națiune și drepturile și obligațiile noastre […] The post O nouă țară ar putea apărea în Europa în 2018 appeared first on Moldova.org.