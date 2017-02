Suspectul omorului din Strășeni a fost dus la Spitalul de Psihiatrie // FOTO

12:12

Șoferii care vor fi prinși cu numărele de înmatriculare murdare vor achita amendă. Conform legislației, „conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului", se sancționează cu amendă de la 100 până la 200 de lei cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. Conform datelor statistice ale Inspectoratului Național de Patrulare, pe parcursul anului 2016, 1942 de șoferi au fost sancționați pentru această încălcare. În luna ianuarie 2017, 180 de șoferi, iar în perioada analogică a anului precedent, 208 de conducători auto. Inspectoratul Național de Patrulare menționează că, potrivit legislaţiei fiecare şofer este obligat să verifice starea tehnică a unităţii de transport, iar pe parcursul circulaţiei trebuie să menţină în stare curată parbrizul, plăcuţele de înmatriculare şi sistemele de semnalizare.