SUA: Donald Trump pierde un consilier din cauza Rusiei

Cu mult inainte ca Donald Trump sa depuna juramantul de presedinte al SUA, despre Michael Flynn, consilier pentru securitatea naţională al Casei Albe, s-a spus ca a avut contacte nepotrivite cu Rusia, scrie incomemagazine.ro. Dezmintite initial, aceste acuzatii s-au dovedit insa adevarate. Acum, Flynn a demisionat. Iar in scrisoarea scrisa in acest an, el recunoste […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Mesaj.md