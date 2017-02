Un bărbat din Bubuieci, prins cu drogurile în borcan (VIDEO)

14:42

Un elev de la Școala Profesională din Hîncești și-a pus capăt zilelor, după ce ar fi avut niște probleme cu iubita. Cadavrul său a fost depistat de către colegii de cameră din căminul în care locuia. Tragedia a avut loc în seara zilei de joi, 9 februarie, în jurul orei 21: 40 de minute. Oamenii legii au găsit în telefonul acestuia un ultim mesaj expediat către iubita sa. Fata i-ar fi răspuns după 9 minute, însă a fost prea târziu. Acesta își pusese deja capăt zilelor, notează portalul Today.md. „Te rog scumpule nu face nimic, eu țin la tine prea tare și nu pot să te las să faci tot felul de nebunii... ești foarte important pentru mine te iubesc", a scris fata. Tânărul David Valentin avea 18 ani și era originar din localitatea Boghiceni, din raionul Hîncești. Potrivit unor colegi de-ai lui David, care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, cadavrul acestuia a fost găsit spânzurat de un dulap cu un fir electric dublu. Înainte de a-și pune ștreangul în gât, David i-a expediat un mesaj, dar care nu a mai ajuns: „Iulia să știi că te-am iubit și am să te iubesc mereu". Părinții lui David sunt divorțați. Mama sa este plecată la muncă peste hotare, iar tatăl său locuiește în Boghiceni și de cele mai deseori este văzut în stare de ebrietate, iar fratele mai mare locuiește în Capitală, mai scrie sursa citată. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.