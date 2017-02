Cu BÂTA pe stradă: Au atacat un bărbat și i-au luat tot ce au găsit de preț la el

21:12

De la reclame la Pizza Hut sau la apariţii in filmele „The Little Rascals” şi „Zoolander”, magnatul şi actualul preşedinte american Donald Trump bifează o paletă largă de roluri pe micile şi pe marile ecrane. Iată zece roluri în care apare Trump de-a lungul timpului. Ghosts Can’t Do It (1989) În scurta scenă din filmul fantasy, Trump şi Katie Scott (jucată de actriţa Bo Derek)...