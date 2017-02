(GALERIE FOTO) Imagini ilegale din Coreea de Nord; Realitatea şocantă din cel mai închis stat din lume

16:37

Plenul Parlamentului a avizat favorabil, luni, solicitarea președintelui Klaus Iohannis privind inițierea unui referendum național cu privire la continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi. The post Parlamentul României a avizat favorabil desfășurarea un referendum referitor la continuarea luptei anticorupție appeared first on Independent.