Imagini LIVE de la cel mai înalt baraj din SUA, unde a apărut o breşă de 60 metri// VIDEO

09:07

Administratorul unui agent economic din capitală a fost reținut de CNA și procurorii anticorupție. Bărbatul a încercat să mituiască un ofițer SPIA al MAI și este acum cercetat penal pentru corupere activă. Ofițerul SPIA a sesizat CNA printr-un denunț în care declară că administratorul întreprinderii ce livra carne de bovină cantinei Academiei de Poliție „Ștefan […] The post Administratorul unei întreprinderi ce livra carne cantinei Academiei de Poliție, reţinut! appeared first on Moldova.org.