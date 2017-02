Un pui de labrador s-a născut cu blana de culoarea verde

15:42

Acestea pot fi scrise pe o felicitare, pe o simplă foaie de hârtie, pe spatele unei fotografii sau pot fi imprimate pe un tricou, pentru un plus de efect sau pur și simplu pot fi trimise printr-un SMS. Și dacă ne gândim la semnificațiile ei, la reacția iubitei sau iubitului, este bine să ne pregătim din timp. Cu siguranță persoana vizată va aprecia gestul tău de afecțiune, mai ales dacă este unul original. Dacă totuși ești lipsit de inspirație sau pur și simplu nu te pricepi la cuvinte mărețe, îți recomandăm următoarele mesaje de Valentine\'s Day, care te vor ajuta să smulgi cel puțin un zâmbet înduioșător de la destinatar. Iată, vă propunem câteva mesaje... „Să iubeşti înseamnă să trăieşti prin celălalt, să simţi nevoia de a-i poveşti, de a-i cere un sfat, de a-i dărui. Să iubeşti înseamnă să te completezi prin celălalt. Happy Valentine's Day!” „Fără dragoste suntem orfani de toate, fără pasiune suntem ca o moară de vânt spânzurată în vid!” „Dumnezeu ne-a dat 2 picioare să mergem, 2 mâini să ţinem, 2 ochi să vedem, 2 urechi să auzim, dar de ce ne-a dat o singura inimă? Pentru că pe cealaltă i-a dat-o altcuiva ca tu să o găseşti.” „Pentru o lume întreagă eşti o singură persoană. Dar pentru mine eşti o lume întreagă” „Dragostea e un munte pe care îl urci râzând şi îl cobori plângând. E o taina pe care îndrăgostiţii o ascund de frica lumii…. când taina e descoperita dragostea se stinge ca un clişeu fotografic expus la lumina.” „Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii caci ea daca te considera vrednic îţi va îndrepta ea cursul!…” “Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.” ” Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru că pierduse cel mai frumos înger! “ “Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger!” “Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.” “Poţi să spui TE IUBESC într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă” “Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!” “Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune “Uite asta”. “Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne” “Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!” “Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.” “Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!” “Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.” “Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.” “De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.” “Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu” îţi mulţumesc pentru “Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!” „Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!” „Te voi iubi la nesfârşit! Nu-ţi voi jura dar … IŢI PROMIT!” „Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!” „Aşa cum două buze se unesc pentru a forma sărutul aşa două inimi se unesc pentru a forma… IUBIREA!” „Dacă aş putea să rearanjez alfabetul, aş pune tu şi eu împreună.” “Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.” „Nu-mi place să spun poveşti de iubire şi nici declaraţii siropoase. Cred că este mai simplu să spun TE IUBESC!” „Puiului meu drag: Ce-ar fi dacă într-o zi nu ţi-aş mai privi ochii? Aş înnebuni. Şi ce-ar fi dacă într-o zi buzele nu mi le-ai mai dărui? Aş îngheţa şi m-aş topi şi aş muri. Te iubesc cu dor, al tău pentru veşnicie”. „Niciodată trandafiri mai frumoşi nu înfloresc ca atunci când două inimi între ele se iubesc.” „Zile în şir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ţi spun. Că o dulce ameţeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la ţine. Şi acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur şi simplu te iubesc şi alte cuvinte nu găsesc.” „Dacă sărutările ar fi apă, ţi-aş dărui un ocean întreg. Dacă îmbrăţişările ar fi frunze, ţi-aş dărui o pădure. Dacă dragostea ar fi spaţiu, ţi-aş dărui o galaxie.” „Între noi există un ocean. Pădurile şi munţii ne despart. Nu sunt superman, dar da-mi o secundă şi voi zbura peste mari şi ţări pentru a-ţi trimite dragostea mea. Ai primit-o ?” „Aş vrea să fiu o lacrimă în ochiul tău, pentru a putea alunecă pe obrazul tău şi a ajunge pe buzele tale, dar nu aş vrea că tu să fii o lacrimă pe obrazul meu pentru că te-aş pierde ori de câte ori aş plânge.” „Dragostea. Toată viaţă mea am auzit despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plâns după ea. Acum, lângă ţine, am găsit-o!” „Toată lumea ar vrea să fie ca şi Soarele, pentru a-ţi lumina viaţă. Eu aş preferă să fiu ca Luna, pentru a putea să-ţi luminez cele mai întunecate clipe.” „Îmi este foarte dor de ţine, cu toate că încerc să nu mă gândesc la asta, sunt însă două momente când nu reuşesc: ziua şi noaptea.” „Privesc înapoi aşteptând o regăsire, revăd şi acum chipul tău, va fi totdeauna o eternă iubire. Pentru tine, pentru mine, pentru noi.” „Dragostea înseamnă să respiri, să speri, să ierţi şi să iubeşti. Dacă aş fi un nor, aş stă tot timpul deasupra ta, dacă ai fi pământ eu aş fi apă, dacă ai fi răutatea, eu aş fi puritatea. Te iubesc foarte mult şi cred că fără ţine nu aş mai putea trăi în această lume, care mi s-ar părea că ziua fără soare sau noaptea fără stele.” „Încearcă să pătrunzi cu privirea dincolo de ferestrele sufletului, în depărtare şi gândeşte-te la mine, pentru că mă vei găsi oricând lângă inima ta. Te iubesc!|” „Pe pământ trăiesc şase miliarde de oameni, dar numai tu eşti jumătatea mea.” „Sigur nu sunt cel mai simpatic bărbat din lume şi nici cel mai deştept şi nici cel mai bogat, dar sigur sunt cel mai norocos.” „Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia că şi cum ar fi a ta.” „Mă îndoiesc că stelele sunt de foc, mă îndoiesc că soarele se mişcă, mă îndoiesc că adevărul poate fi minciună, dar niciodată nu mă îndoiesc că te iubesc!” „Te iubesc cum iubeşte pasărea , pădurea, cum iubeşte aurora, soarele, cum iubeşte floarea, rouă dimineţii. Cu tine trăiesc, exist, iubesc. Fără tine nu sunt nimic.” “Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?” „Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte”. „Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!” “Pentru lume tu eşti cineva, pentru cineva tu eşti lumea! Cu multă dragoste, Cineva.” “Vorbesc cu canapeaua şi flirtez cu televizorul. Dă-mi un mesaj înainte să încep să fac avansuri frigiderului!” „Visez doar la ţine… visez că vei fi mereu lângă mine. Oare visul meu se va împlini? „M-am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe ţine. Abia atunci am realizat cât de bogată sunt!” „Dacă viaţă ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port, ai fi nemuritor. Te iubesc, dragul meu!” „Anul acesta m-am gândit să petrecem ziua de Sf. Valentin într-un mod curat şi sănătos. Hai să ne întâlnim sub duș!” „Buzele tale par să se simtă singure. N-ar vrea să le întâlnească pe ale mele?” „Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pt mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa!” „Vată de zahăr? NU… Sirop de căpşuni? NU… Ciocolată? NU… Nu pot găsi nimic atât de dulce că tine!” „Te iubesc nu doar pentru ceea ce eşti, ci şi pentru ceea ce sunt eu, atunci când sunt cu tine.” „Îmi cade o lacrimă din ochi şi nu ştiu ce e cu mine, dar un singur lucru însă ştiu mi-e tare dor de tine.” „Dragostea este înţelepciunea nebunului şi nebunia înţeleptului. Zâmbetul tău este răsăritul meu, sărutul tău este apusul meu. Îţi mulţumesc!” „Iubirea înseamnă să sculptezi în inima ta chipul celui iubit şi ochii tăi să fie oglindă în care să se reflecte chipul celui iubit!” „Odată mi s-a întâmplat ceva minunat. A fost un vis devenit realitate, a fost o poveste, a fost ziua în care te-am întâlnit pe tine.” „Dragostea este că atunci când stai pe cimentul moale: chiar dacă pleci, urmele-ţi rămân acolo.” „Dragostea e la fel că o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează. Și ca orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte.” „Cine are capacitatea de a se îndrăgosti poate avea mereu încredere în iubire şi în valoarea omului de care s-a îndrăgostit!” „Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii, căci ea dacă te consideră vrednic îţi va îndrepta ea cursul!” „Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.” „Poţi să spui "Te iubesc" într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.” „Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!” „Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune: "Uite, asta!". „Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne.” „Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine... să ne iubim!” „Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.” "Te iubesc" îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa! „Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.” „Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.” „De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.” „Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături la bine şi la greu îţi mulţumesc pentru "Noi" – cea mai puternică galaxie din câte există!” „Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!” Mesaje amuzante pe care le poţi trimite de Ziua Îndrăgostiţilor, potrivit evz.ro. Chiar dacă am tuse, durere-n gât, frisoane şi stări de oboaseală, cu sau fara gripă porcină...dragostea pentru tine mă bagă-n boală. Crezi în dragoste la prima vedere sau e nevoie să mai trec o dată pe lângă tine? Voi merge alături de tine pe stradă cu o condiţie: ascunde-ţi aripile pentru ca lumea să nu ştie că eşti îngerul meu! Sunt 6 miliarde de oameni în lumea asta. Nu ştiu de ce-ţi dau ţie mesaje. Poate pentru că 5.999.999.999 de oameni nu te pot înlocui! Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua. Sunt un poliţist şi te arestez pentru că eşti tu. E ilegal să fii atât de frumoasă şi sexy. Sentinţa este închisoare pe viaţă în inima mea. Buzele tale par să se simtă singure. N-ar vrea sa le întâlnească pe ale mele? Mi-e frică să merg cu maşina când sunt cu tine. Pentru că alături de tine sunt beat de fericire şi ar putea să-mi ia permisul. Sunt la dietă, aşa că de Valentine's Day poţi să-mi cumperi bijuterii în loc de bomboane de ciocolată. Te iubesc! O bomboană îi spune unei ciocolate: "Ce dulci suntem!", iar ciocolata îi spune: "Noi, dulci? S-o vezi pe fata care citeşte acest mesaj!" Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă. Eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele. Dragostea e ca: Nokia - Connecting people, Samsung - Everyone is invited, Nike - Just do it!, Pepsi - Ask for more, şi ca tine – too good to be true! Pentru un sărut tastează 1, pentru o îmbrăţişare tastează 2, pentru clipe de neuitat tastează 3, iar pentru toate astea... tastează numărul meu. 160 de caractere nu-mi sunt de ajuns să-mi exprim dragostea, aşa că restul va trebui să ţi-l imaginezi. Telefonul meu funcţionează cu dragoste. De când te-am cunoscut nu s-a oprit niciodată. Citate celebre despre iubire pe care le poți trimite partenerului/partenerei Iubirea e o floare foarte plăcută, dar trebuie să ai curajul să te duci s-o culegi de pe marginile unei prăpastii înfricoşătoare. (Stendhal) Iubirea este farmecul cântecului păsărilor şi cel mai dulce parfum al trandafirului. (Victor Hugo) Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc! (Liviu Rebreanu) Dragostea adevărată este o limbă pe care surzii o pot auzi şi orbii o pot vedea. (Gabriel Garcia Marquez) Nu poţi acuza gravitaţia când dragostea te doboară. (Albert Einstein) Să dărui totul, să sacrifici totul fără speranță de răsplată, asta înseamnă iubire. (Albert Camus) Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France) Adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu mai aștepti nimic în schimb. (Antoine de Saint-Exupery) Te iubesc și te voi iubi toată viața, iar dacă și după moarte oamenii iubesc, atunci te voi iubi pentru totdeauna. (Dante Alighieri) Poate că pentru lume ești doar o singură persoană, dar pentru o anumită persoană ești întreaga lume. (Gabriel Garcia Marquez) Dacă n-ar fi dragostea, m-aş teme de viaţă. (Grigore Vieru) Doar pentru că cineva nu te iubeşte aşa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubeşte cu toată fiinţa sa. (Gabriel García Marquez) Nu-i nici un imperativ mai categoric decât al iubirii. (Simion Mehedinţi) Putem să învăţăm să iubim doar iubind. (Iris Murdoch) Sunt clipe de nedefinit acelea în care două suflete îşi vorbesc într-o limbă ce nu poate fi înţeleasă decât de ele, când tace tot ce-i omenesc, iar ele se unesc tainic pentru viaţa acestei lumi. (Victor Hugo) Nu te iubesc pentru ceea ce eşti, ci pentru ceea ce devin când sunt cu tine. (Buchwald Art)