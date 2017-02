MOMENTE DE GROAZĂ! O maşină a luat foc în mers lângă Ciorescu (VIDEO)

12:42

CAPCANĂ LA SEMAFOR! Ce au păţit pietonii neatenţi (VIDEO) DEZASTRU provocat de o ŞOFERIŢĂ BEATĂ. Cum voia să scape de poliţişti Tesla Model S a devenit cea mai rapidă mașină aflată vreodată în producție din punctul de vedere al accelerației de la 0 la 100 km/h. Tesla Model S este o mașină smart lansată în... The post Record de viteză pentru Tesla Model S! Cât de repede atinge 100 km/h appeared first on AutoStrada.md.