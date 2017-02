ONG-urile de media bat alarma: Secretul de stat și datele cu caracter personal, paravan în calea accesului la informație

15:37

Legea amnistiei fiscale, promovată în mare grabă și votată de Parlament în prima lectură, reprezintă un instrument de şantaj din partea autorităţilor de la Chişinău faţă de Fondul Monetar Internaţional şi investitorii străini. De această părere sunt mai mulţi experţi, care au participat astăzi la lansarea studiului „Amnistia fiscală din 2007 și liberalizarea capitalului & stimularea fiscală din 2016", elaborat de Idis Viitorul.