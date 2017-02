Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit cu Președintele Ucrainei: Ce mesaj i-a transmis Petro Poroșenko

14:47

Inițiativa legislativă cu privire la anularea Legii ce presupune trecerea pe umerii cetățenilor a rambursării miliardelor furate din sistemul financiar-bancar semnată de preşedintele Igor Dodon nu va trece de Guvern. Un proiect de lege în acest sens fiind elaborat de Ministerul Finanţelor. The post (DOC) Guvernul a decis: Legea care pune miliardul furat pe umerii cetățenilor nu va fi anulată appeared first on Independent.