Posturile vamale Costești și Otaci vor fi modernizate și extinse

16:12

Un bărbat din oraşul Donduşeni a fost condamnat la 25 de ani de detenție, fiind recunoscut culpabil pentru patru capete de acuzare. În februarie 2016, inculpatul, aflându-se în vizită la vecina sa, în vârstă de 59 de ani, cu care împreună au consumat alcool, a violat-o, după care a sugrumat-o. În continuare, acesta a sustras din locuinţa victimei aproximativ 85 mii lei, după care a încercat să incendieze locuinţa, însă a fost observat de către vecini. Pentru comiterea omorului intenţionat, acţiunilor violente cu caracter sexual, violului şi tentativei de distrugere a bunurilor, inculpatul, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat la 25 ani de închisoare. Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus încasarea, din contul inculpatului, în folosul succesorului părţii vătămate, sumei de 609 mii lei drept prejudiciu moral şi material cauzat prin infracţiune.