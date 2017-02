O fostă contabilă BEM a murit în penitenciarul de la Pruncu

08:47

Solista britanică Adele a câștigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Grammy pentru cea mai bună piesă a anului cu hitul său, "Hello", informează Agerpres, citat DPA.