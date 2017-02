Referendumul anunțat de președintele României a ajuns pe masa Parlamentului

11:07

„Vizita o consider una de succes, atât din punct de vedere al intensității agendei (15 întrevederi), a conținutului subiectelor discutate și a reacției colegilor din Parlamentul European la propunerile care le-am înaintat. Discuțiile au avut un caracter constructiv și eficient, am primit asigurări de susținere și implicarea a colegilor europeni în promovarea unui dialog mai eficient între parlamentele statelor membre ale Parteneriatului Estic și Parlamentul European", a precizat Marian Lupu pe pagina sa de facebook. Totodată, Marian Lupu a menţionat că pe parcursul acestui an, în special pe perioada președinției estoniene la UE, s-a convenit intensificarea acțiunile în cadrul EURONEST și introducerea pe agendă a subiectele importante ce țin de colaborarea europeană, pe plan politic, economic, social, apărare și securitate, societate civilă și drepturile omului.