PAS acuză CNA și Procuratura că mimează ancheta în cazul alimentelor alterate din grădinițele din capitală

09:58

Republica Moldova este un stat „foarte vulnerabil", care a devenit un teritoriu de joacă pentru corupţi, nu doar pentru cei din Republica Moldova, ci şi din afara graniţelor. Pentru a depăşi această stare, Republica Moldova trebuie să-şi întărească agenţiile care pot să lupte împotriva crimei organizate, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă ţara noastră. De această părere este directorul executiv al Proiectului de relatări despre criminalitatea organizată și corupție, (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) și membru al Consorțiului Internațional al Ziariștilor de Investigație, Paul Radu.