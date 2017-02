Igor Dodon s-a întâlnit cu președintele Iranului. Despre ce au discutat oficialii

16:07

Maratonul începe astăzi, 10 februarie, la 12.00, în orașul Soroca. Organizatorii au hotărât să împartă cursa în trei etape – câte culori are drapelul țării. Câte o etapă va fi parcursă în fiecare an, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, distanța traseului din acest an este de 463 de kilometri, iar timpul aproximativ de desfășurare a maratonului este de 46 de ore. Traseul Rubicon va cuprinde 14 raioane. Fiecare este divizat în câteva etape, a câte 6-13 km. În total, vor fi 43 de astfel de etape. Potrivit organizatorilor, participanților le va fi cel mai dificil în raionul Soroca (din cauza reliefului complicat și a diferenței mare de altitudine) și în raionul Grigoriopol (cea mai lungă etapă din cadrul cursei – 18,4 km). Ideea Rubiconului este de a alerga în condiții meteorologice extreme. Timpul desfășurării cursei a fost ales în baza statisticilor meteorologice din Moldova pentru ultimii ani.