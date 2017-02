Zeci de mii de mexicani au protestat împotriva lui Donald Trump

19:07

„De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Florin Iordache. Miercuri, premierul Sorin Grindeanu a informat că va anunța decizia sa în privința lui Florin Iordache după ședința de joi a Guvernului. „O să am o discuție cu dânsul în seara asta sau mâine dimineață, iar mâine, după ședința de Guvern, mâine după-masă, o să vă anunț ce decizie am luat. (...) Decizia mea e luată”, a spus Grindeanu.