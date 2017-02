Jaf ca în filme. O bandă de hoţi a furat cărţi în valoare de două milioane de lire sterline

12:47

Peste 430 de preparate farmaceutice de la producător au fost înregistrate, în ianuarie 2017, în Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Din acestea 275 au fost înregistrate de producători la prețuri mai mici în monedă națională, în mediu cu 3,47%, iar]n valută străină cu 3,91% Preţurile de producător la unele medicamente s-au redus cu până […] The post Prețuri mai mici la 275 medicamente appeared first on Moldova.org.