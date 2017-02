Toate premiile Grammy importante , câstigate de Adele — (FOTO/VIDEO)

14:00

Protestele din Romania fac înconjurul lumii Protestele din Romania au facut inconjurul lumii in ultimele zile, imaginile fiind urmarite inclusiv in China. Institutii media precum BBC, Associated Press, Deutsche Welle, The New York Times, CNN, Euronews, dar si din Rusia, China, Spania, Italia, Serbia si-au trimis corespondenti la Bucuresti inca din 31 ianuarie, prima zi a protestelor, cand mii de demonstranti au iesit seara in strada si au manifestat fata de controversata Ordonanta a Guvernului de modificare a Codurilor penale, conform News.ro. Televiziunile din Marea Britanie, SUA, China si corespondenti de presa locali au relatat zi de zi, in direct, evolutia evenimentelor de la Bucuresti si din tara, care au culminat cu abrogarea OUG 13 si demisia ministrului Justitiei. Jurnalistii straini au ramas conectati la ceea ce se intampla in Romania si dupa ce Guvernul a abrogat OUG 13, dar sute de mii de romani au continuat sa protesteze in Piata Victoriei din Bucuresti si in mai multe orase. Manifestatiile au fost transmise in direct, din mijlocul pietelor, de publicatiile straine, iar imaginile cu protestatarii care au aprins telefoanele mobile, lanterne si brichete au fost cele mai promovate de presa internationala. Pe pagina de Facebook a BBC imaginile cu «protestul luminii» au inregistrat peste 2,8 milioane de vizualizari.