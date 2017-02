Lupta cu panourile publicitare continuă; Chirtoacă vrea „lumină şi spaţiu” în oraş

16:47

Aeroportul din Hamburg, nordul Germaniei, a fost închis temporar duminică, în jurul prânzului, după ce un miros puternic s-a răspândit în clădire, provocând iritații ale căilor respiratorii unui număr de circa 50 de persoane, au informat autoritățile. The post Aeroportul Hamburg, închis după descoperirea unei substanţe toxice, care a afectat până la 50 de persoane appeared first on Independent.