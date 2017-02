Frank-Walter Steinmeier este noul președinte al Germaniei

14:47

Instituţii media precum BBC, Associated Press, Deutsche Welle, The New York Times, CNN, Euronews, dar şi din Rusia, China, Spania, Italia, Serbia şi-au trimis corespondenţi la Bucureşti încă din 31 ianuarie, prima zi a protestelor, când mii de demonstranţi au ieşit seara în stradă şi au manifestat faţă de controversata Ordonanţă a Guvernului de modificare a Codurilor penale.