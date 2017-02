Premierul Pavel Filip efectuează o vizită în Ucraina

17:17

Prim-ministrul Pavel Filip a avut joi, 9 februarie, o întrevedere cu vicepreședintele Consiliului de Administrație Gazprom, Valeri Golubev. Oficialii au discutat despre situaţia curentă în domeniul livrării de gaze naturale în ţara noastră de către concernul rus şi posibilităţile de dinamizare a cooperării bilaterale pe acest sector. Astfel, premierul a menţionat că Republica Moldova a […] The post Pavel Filip a solicitat transferarea datoriilor acumulate de regiunea transnistreană către SRL Tiraspoltransgaz appeared first on Moldova.org.