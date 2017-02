(HARTĂ) Topul celor mai toxice ţări din lume; Cum stă Moldova

11:37

Ambasadorul Rusiei la UE a lăudat ideea președintelui Igor Dodon privind organizarea de discuții trilaterale, cu participarea Moscovei, pe tema Acordului de Asociere la UE. The post Igor Dodon, lăudat de Ambasadorul Rusiei la UE după vizita de la Bruxelles appeared first on Independent.