IMAGINI FANTASTICE! Cum este asamblat manual un Bugatti Chiron

14:57

Stefano Domenicali, președintele executiv Lamborghini, a anunțat oficial că SUV-ul Urus va intra în producție în luna aprilie. El va introduce și primul ansamblu hibrid din istoria companiei. Începând cu primăvara acestui an, Bentley Bentayga nu va mai fi singur în segmentul celor mai scumpe SUV-uri din lume. Un coleg de concern îi va fi... The post Cel mai rapid SUV din lume, promis de Lamborghini. Când începe producția appeared first on AutoStrada.md.