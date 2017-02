Un mister legat de Stonehenge a fost dezlegat printr-un experiment făcut de studenţi

08:47

Imnul Golanilor, compus de regretatul Cristi Paturca şi fredonat în 1990 de zeci de mii de oameni în timpul manifestaţiilor anticomuniste din Piaţa Universităţii, a fost adaptat pentru noile proteste anticorupţie, la care au ieşit zilele acestea sute de mii de români din ţară şi din străinătate.