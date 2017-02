(VIDEO) Premier League: Pas greșit pentru Chelsea în lupta pentru titlu

07:47

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a primit, vineri, la Casa Albă, pe premierul Japoniei, Shinzō Abe. Momentul inedit al întâlnirii a fost atunci când cei doi au dat mâna timp de 19 secunde, Shinzō Abe spunându-i, la un moment dat, zâmbind lui Trump să se uite la el, în timp ce erau fotografiaţi de presă.