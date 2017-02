România, învinsă de Belgia, va juca baraj pentru menținerea în Grupa Mondială II a Fed Cup

17:58

Iată care sunt zodiile cu suflet cald, gata mereu să îți sară în ajutor: 1. Pești Cei mai bonomi nativi, Pestii sunt blanzi, calzi si cu o mana mereu intinsa pentru a veni in sprijinul tau. O fac dezinteresat si nicidecum nu ii selecteaza pe cei pe care ii ajuta. Nativul isi va insusi, la nevoie, rolul de confident si va face tot ce-i sta in putinta ca sa te simti mai bine. Este de incredere, dar si foarte grijuliu. Este o persoana optimista si ii place sa creada ca lumea radiaza de fericire fara motiv, asemenea lui. 2. Fecioara O persoana mai respectuoasa si mai politicoasa nici ca vei gasi. E in natura sa sa fie asa si ceea ce ofera le pretinde si celorlalti. Este, probabil, si cel mai prietenos reprezentant al zodiacului si stie sa isi cucereasca amicii cu gesturi de bunatate si compasiune. Atunci cand poate ajuta o face fara ezitare, iar cei din jur stiu ca se pot baza pe acest nativ. Nu suporta barfa si fuge de ea cat de mult poate fiindca nu ii place sa judece pe nimeni, ci ii accepta pe toti asa cum sunt. 3. Rac De sufletul cald al unui Rac te convingi usor. E cel care ofera lucrurile cele mai dragi fara pic de regret. E cel care are mereu un umar disponibil pe care sa plangi. Ii place sa ajute si se simte bine facand asta. Este foarte saritor si adora sa fie rasplatit cu recunostinta. Iubeste oamenii foarte mult si este foarte atent la nevoile lor. Iubirea sa nu suporta ranchiuna, la fel ca a copiilor. Si nu vrea sa se maturizeze pentru ca se simte bine cu sufletul curat ca al unui prunc. 4. Gemeni Persoana nascuta in zodia Gemeni are si ea o latura copilaroasa. Tocmai asta o face sa aiba un suflet bun si frumos. Ii place sa glumeasca, sa rada si va sti intotdeauna cum sa iti aduca zambetul pe buze. Te ajuta chiar daca nu ii ceri asta fiindca are o intuitie fantastica si stie cand te afli in cumpana sau cand ai nevoie de sprijin. Din pacate, insa, nu are suficient timp si dispozitie sa analizeze tot ce se intampla in jurul sau pentru a-i vana pe cei nevoiasi.