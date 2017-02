Germania și-a ales președintele

10:57

Îngrijorează altceva: în speech-ul său, prezidentul Igor Dodon și-a exprimat intenția de a iniția, în viitorul apropiat, procedura de oficializare a zilei de 2 februarie drept zi de sărbătoare și de a institui „drapelul istoric al Țării Moldovei în calitate de simbol național”. Nu intrăm în polemică cu o astfel de instituție barosană și serioasă precum e cea prezidențială, dar câteva remarci ar fi totuși necesare. Primo: Până acum, istoricii nu s-au lămurit asupra datei exacte a Descălecatului Moldovei sau asupra faptului că anume Diploma regelui maghiar Ludovic din 2 februarie 1365, acordată lui Balc, care a fost alungat de Bogdan, constituie temelia independenței Moldovei. Secundo: Nimeni dintre președinții anteriori ai tânărului și plăpândului stat născut ca o consecință a Pactului Molotov-Ribbentrop, nici măcar Petru Lucinschi, care are studii istorico-filologice, nu s-a încumetat să rescrie istoria Moldovei sau să se pretindă moștenitori de drept și de jure al lui Bogdan, respectiv, Ștefan cel Mare, Vasile Lupu etc. Doar unul, Dodon I și ultimul (eternul, „întemeietorul”) are pretenția de a se considera cu sânge albastru (de Voroneț) și din os domnesc (de Ferentari). Tertio: Nimeni, dar absolut nimeni, nici în perioada dominației otomane asupra Moldovei, nici fanarioții, nici în cea mai cruntă ocupație sovietică, deși persoanele de la vârf erau străine de interesele băștinașilor, nici în epoca stagnării, nimeni nu a avut atâta dispreț față de interesele moldovenilor precum are Dodon. Doar ca să se arate un vasal docil țarului Putin, el îi tratează cu ostilitate pe cei care ne-au întins o mână de ajutor în vremuri grele și încă ne sunt alături: România, majoritatea țărilor UE, în pofida accidentului istoric cu numele Dodon. Iată că și ambasadorul rus care a fost mutat de la Chișinău la București iese la rampă și afirmă că harta pe care i-a dăruit-o Putin lui Dodon, cu „Moldova Mare” (un atentat la adresa României), denotă „prietenia veche dintre Rusia și Moldova. Vai, vai, Cantemir bei, ce ne-ai făcut trădându-i pe turci și împrietenindu-te cu rușii… În fine, părerea mea e că și John Onoje ne-ar fi reprezentat cu mai multă onoare și demnitate în exterior decât Dodon… Acum, când încă nu are putere, prezidentul se comportă cu atâta aroganță și impertinență. El speră, îi arde buza să obțină majoritatea parlamentară și atunci, dragi moldovănași care l-ați votat și îl veți mai vota, să vedeți ce descoperiri științifice va face Dodon și ce construcții și hărți va inventa …