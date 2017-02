(foto) Aeroportul din Hamburg, închis temporar din cauza unei substanțe iritante

15:27

UNESCO a dat start unei competiții multimedia pentru tineri pe tema crizei internaționale a refugiaților. Premiul cel mare este o bursă la tabără „Builders of the Universe”, ce are loc în Maryland, SUA. Articolul Participă la un concurs internațional despre criza refugiaților și câștigă o călătorie în SUA apare prima dată în #diez.