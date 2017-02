Filip: Acordurile de asociere cu UE semnate de Chișinău și Kiev deschid perspective largi pentru fortificarea relațiilor bilaterale

14:27

Preşedintele Igor Dodon a reiterat joi, 9 februarie, în cadrul unui briefing, că deschiderea Oficiului de legătură NATO la Chişinău este o greşeală, care va face mai dificile negocierile privind soluționarea subiectului transnistrean. Totodată, acesta a îndemnat oficialii de la Chişinău şi cei de la Bruxelles să nu se grăbească cu inaugurarea acestui oficiu, pentru […]