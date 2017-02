O nouă țară ar putea apărea în Europa în 2018

12:58

Igor Dodon, preşedinte al Republicii Moldova, declară tot mai des că relaţiile comerciale ale ţării noastre cu Federaţia Rusă s-au înrăutăţit din cauza semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Una din ultimele declaraţii la această temă a fost făcută pentru portalul rus Izvestia.ru şi preluată de presa rusă, dar şi de multe instituţii media […]