Vinărie din R. Moldova, una dintre cele mai frumoase din lume

11:47

Beyonce, nominalizată la nouă categorii Grammy Astăzi, vor fi anunțați câștigătorii celor mai importante distincţii ale industriei muzicale, premiile Grammy 2017. Cu această ocazie, la Los Angeles va avea loc o gală spectaculoasă, la care vor participa cei mai celebri artiști. Favorita anului este Beyonce. Diva americană a fost nominalizată la nouă categorii. La evenimentul din acest an, interpreta va concerta cu burtică, după ce, nu demult, a anunțat că este însărcinată cu gemeni. Beyonce are deja în palmares 20 de premii Grammy. Ea este singura cântăreaţă care ar putea lua trofeele la categoria Pop, Rock și R&B în același an. Iar interpreta Rihanna ar putea obține premiile pentru «Înregistrarea anului» și «Cel mai bun Album contemporan». Artista deţine opt trofee Grammy, iar în acest an, s-a ales cu opt nominalizări. Același număr de nominalizări le-a obținut și Kanye West. Până acum, el a câștigat 21 de premii Grammy. Gazda galei din această seară, va fi prezentatorul britanic James Corden. Sursă: publika.md Record Beyonce, nominalizată la nouă categorii Grammy apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.