Fiecare a doua persoană care a intrat în Republica Moldova în 2016 a fost din România

12:07

Un cuplu din Bălți a fost reținut de poliție, după ce a clonat mai multe profiluri din reţeaua de socializare Odnoklassniki şi cerea bani de la persoanele din contactele profilurilor false. Oamenii legii au constatat că cei doi au abuzat de un număr impunător de persoane din municipiul Chișinău și orașul Comrat. Astfel, cei doi […] The post Un cuplu din Bălţi, reţinut! Clona profiluri de pe Odnoklassniki şi cerea bani de la persoanele din contact appeared first on Moldova.org.