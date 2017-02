(FOTO) Micul dejun în 25 de țări din întreaga lume; Ce se mănâncă dimineața

12:27

Pe acest anotimp, una dintre obligațiile șoferilor este să-și păstreze curate numerele de înmatriculare, deoarece acestea trebuie să fie vizibile pentru ofițerii de patrulare. Astfel, Inspectoratul Național de Patrulare al IGP avertizează că șoferii cu numărul de înmatriculare al mașinii murdar vor fi amendați.