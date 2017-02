Topul destinaţiilor turistice din Europa pentru 2017

11:27

Președintele american, Donald Trump, l-a avertizat vineri pe omologul său iranian, Hassan Rohani, că "ar face mai bine să fie atent" atunci când se exprimă, pe fondul unei escaladări verbale și a creșterii tensiunilor între cele două țări după preluarea mandatului de către noul lider al administrației de la Washington, scrie AFP.