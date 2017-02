Oamenii de știință au descoperit o o proprietate a apei pe care nu o pot explica

20:37

Cu totii ne cunoastem semnul zodiacal si caracteristicile acestuia. Insa, stiai ca si luna in care esti nascut poate spune multe despre personalitatea ta? In functie de luna nasterii, poti afla cum esti privit de altii, ce atitudine ai fata de viata, ce trasaturi dominante de caracter ai. Tie ce iti spune luna nasterii? DECEMBRIE Persoanele nascute in decembrie sunt inclin...