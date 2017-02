Europa va avea un nou stat independent

09:47

Câţiva agricultori au protestat în faţa Guvernului. Agricultorii sunt nemulţumiţi că nu li se acordă compensaţiile promise de prim-ministru în urma îngheţurilor din aprilie 2016, transmite IPN. Potrivit lui Stanislav Ivaniţă, proprietar de livadă din Donduşeni, agricultorii sunt de mult timp induşi în eroare de conducere, iar regulamentul care să le acorde compensaţii aşa şi nu s-a mai adoptat.