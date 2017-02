Mercenar la funcția de judecător în Transnistria

09:47

Trei tineri au tăbărât mascaţi în casa unei femei din Sângerei, de unde au furat 11 mii lei. Aceştia au acţionat la indicaţia telefonică a unui deţinut din Penitenciarul din municipiul Bălţi. Acum indivizii riscă pedepse de până la 12 ani închisoare. Astfel, procurorii au anunţat că au finalizat urmărirea penală şi au expediat în […]