Chişinăul cere desfiinţarea aşa-ziselor posturi de „grăniceri” apărute în Zona de Securitate de pe Nistru

14:47

Ministrul Mediului din Republica Moldova, liberalul Valeriu Munteanu, spune că în ziua aniversării Centenarului Marii Unire, în Piaţa Victoriei de la Bucureşti s-ar putea aduna peste 300 de mii de oameni care vor cere unirea Republicii Moldova cu România. „Unitatea națiunii române învinge. Cu siguranță la 1 decembrie 2018, la aniversarea unui centenar de [&hellip The post Ministru: În Piața Victoriei se vor strânge pe 1 decembrie 2018 cel puțin 300 de mii de oameni să ceară Unirea appeared first on InfoPrut.