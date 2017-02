(STUDIU) Renunțarea la masa de seară ar putea fi o soluție pentru arderea mai multor grăsimi

20:27

Porumbul a fost îndelung utilizat în bucătăria tradiţională românească prin făina de mălai, gătită sub formă de mămăligă. Deşi iniţial era considerată mâncarea ţăranilor, în prezent este des folosită ca substitut pentru pâine şi, conform unor cercetări recente, mămăliga aduce nişte beneficii de netăgăduit celor care o consumă, informează BIO-romania.org.