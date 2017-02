Neglijenţa unui felcer a dus la decesul unei femei; Acesta a rămas doar fără muncă

18:37

Situaţia posturilor amplasate în Zona de Securitate se află în atenţia Comisiei Unificate de Control (CUC). În cadrul şedinţei din 9 februarie a CUC, componenta moldovenească a atras atenţia în special asupra problematicii amplasării ilegale a aşa-numitor posturi de „grăniceri" în locul celor de pacificatori, în preajma localităţilor Zagornoe, Cremenciug, Coşniţa din Zona de Securitate.