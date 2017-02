Băutura miraculoasă care poate trata cancerul

Lămâia are efecte anti-cancerigene puternice asupra organismului, acestea fiind deja dovedite cu ajutorul numeroaselor cercetări ştiintifice. În plus, are un efect de vindecare foarte puternic asupra chisturilor şi asupra tumorilor. Iar dacă se adaugă bicarbonat de sodiu, efectul va fi mult mai mare, deoarece valoarea PH-ului din organism va fi echilibrată, scrie realitatea.net. De asemenea, […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Mesaj.md