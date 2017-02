Trump: Președintele iranian „ar face mai bine să fie atent”

17:07

Unul dintre cei mai promițători generali din armata americană va fi scăzut în grad și trecut în rezervă după un scandal care a implicat cluburi erotice din Seul și Roma, beții pe sume uriașe și indiscreții cu mult mai tinerele sale subordonate, a anunțat joi armata americană. The post Scandal sexual în SUA: General cu 3 stele, trecut în rezervă după ce a cheltuit bani din bugetul Pentagonului în cluburi erotice appeared first on Independent.