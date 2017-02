Trump anunță noi măsuri pentru întărirea securităţii naţionale

16:47

Primăria municipiului Chişinău a obținut câștig de cauză într-un proces judiciar privind dreptul de proprietate asupra unui teren din Parcul Valea Trandafirilor cu suprafața de 4,3 ha, ca urmare a unei decizii emise de Curtea Supremă de Justiție din 8 februarie curent.