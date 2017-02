Putin: „Întotdeauna l-am sprijinit pe Trump”

15:57

Ucraina va primi un împrumut de 600 milioane de euro din partea Uniunii Europene în săptămânile următoare, a anunțat vineri președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, după întrevederea avută la Bruxelles cu prim-ministrul ucrainean Volodimir Groisman, transmite DPA. The post Ucraina va primi 600 de milioane de euro din partea UE appeared first on Independent.